В Пермском крае идет регистрация на участие в международной исторической акции «Диктант Победы»

Фото: «Единая Россия»

Главной темой «Диктанта Победы» 2021 года, который состоится 29 апреля, является 80-летие начала Великой Отечественной войны и 125-летний юбилей великих полководцев Жукова и Рокоссовского. Основная цель акции – сохранение исторической памяти, поощрение изучения истории Великой Отечественной войны.

Определены площадки для написания Диктанта в каждом муниципалитете Пермского края (https://диктантпобеды.рф/region/59). На днях к «Диктанту Победы» присоединились 65 школ, 64 профессиональных образовательных организации и семь площадок вузов.

Традиционно открытыми площадками «Диктанта Победы» в Перми станут исторический парк «Россия – моя история» и библиотека имени М. Горького. Говоря об акции «Диктант Победы», губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отмечал, как «важно чтить традиции, помнить земляков, которые, наравне с миллионами людей, ковали Победу, сражались за свободу и мирное небо над головой».

Фото: «Единая Россия»

В 2020 году в связи с присвоением Перми звания «Город трудовой доблести» акция была проведена на «Пермских моторах» и «Пермском пороховом заводе». В этом году эти предприятия также проведут акцию, к ним добавятся еще пять новых. Кроме того, к Диктанту присоединятся сотрудники министерства обороны и Росгвардии, впервые площадка будет организована на базе учебного центра МЧС.

Участвовать в Диктанте может любой желающий – очно или в режиме онлайн. Всего в заданиях будет 25 вопросов по тематике Великой Отечественной войны, пять из которых – регионального уровня.

Вячеслав Григорьев, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края:

– С каждым годом к «Диктанту Победы» присоединяются новые участники. В 2020 году, например, его написали более 12 тыс. жителей Пермского края – это значительно больше, чем годом ранее. Акция этого года ожидается ещё более масштабной. Предлагаемые вопросы позволят проверить свои знания о Великой Отечественной войне, более глубоко понять этот героический период истории нашей страны.

Акция проводится в рамках проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» совместно с Правительством Пермского края, Пермским государственным архивом социально-политической истории, «Молодой Гвардией Единой России» и «Волонтерами Победы».