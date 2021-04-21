Из Перми планируют запустить прямые рейсы в Болгарию. Фото: Василий Вахрин

С закрытием авиасообщения с Турцией авиакомпании ищут альтернативные направления, куда можно доставить туристов на отдых. Одним из таких вариантов может быть Болгария. Авиакомпании «Уральские авиалинии» уже запросила допуски на выполнение новых международных рейсов из Перми, сообщает издание "Business Class". Они планируют прямые регулярные рейсы в Бургас.

«Азур эйр» запросил разрешение на выполнение полетов Пермь - Анталья. Авиакомпания «Россия» запрашивает разрешение на маршрут Пермь – Дубай, авиакомпания «Сибирь» - Пермь – Куляб, ООО «Северный ветер» - Пермь - Курган – Тюбу, авиакомпании «Сибирь», «Уральские авиалинии», «Ижавиа» хотят летать по маршруту Пермь – Ташкент.

Решение по ним будет принято 26 апреля.