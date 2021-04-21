В Перми из окна выпал 22-летний парень

Молодой мужчина оказался в больнице, после падения с 4 этажа дома. Фото: Анна Маркова

В Перми 20 апреля с балкона 4-этажного дома выпал 22-летний парень. Происшествие случилось около 11 часов утра в микрорайоне Крохалева на улице Сергинской.

Он остался жив, но получил травмы. На место приехала «скорая помощь». Медики отвезли молодого человека в больницу.

Кстати, на днях в Кунгуре спасатели предотвратили трагедию. 12 апреля вечером диспетчеру позвонили очевидцы и рассказали. Что по улице Детская на мосту через реку Ирень стоит девушка с неясными намерениями. На место выехали спасатели, они сняли с моста девушку и передали сотрудникам полиции.