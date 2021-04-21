В Пермском крае на автомойке погиб водитель

В Прикамье погиб водитель автомобиля, надышавшись едкими парами из цистерны. Фото: архив "КП"

В Пермском районе в ночь на 21 апреля погиб водитель автомобиля с цистерной. ЧП произошло на улице Аэродромная, 1 Д в деревне Большое Савино. На территории автомойки двое сотрудников и водитель автомобиля мыли цистерну, предположительно, используемую для перевозки дизельного топлива.

Во время работы мужчины отравились едкими парами. К месту ЧП вызвали «скорую», но 48-летний водитель автомобиля умер до прибытия медиков. Двое сотрудников автомойки - 32-летний и 20-летний мужчины - были госпитализированы с отравлением.