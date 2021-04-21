«Сдать экзамен и получить права за один день». В Пермском крае для мотоциклистов пройдет день открытых дверей

- Фото: Анна САДОВНИКОВА

В Пермском крае 24 апреля пройдет день мотоциклиста. В каждом регистрационно-экзаменационной отделении ГИБДД для них будет работать отдельное окно. Там можно будет зарегистрировать мотоцикл или заменить водительское удостоверение.

Также 24 апреля можно пройти теоретический и практический экзамен, если все этапы будут сданы успешно, водительское удостоверение выдадут в тот же день.

В Перми любители двухколесных ждут на Бульваре Гагарина, 80. Теоретический экзамен с 11.00 до 13.00. В 14.00 стартует практический экзамен.

Зарегистрировать мотоцикл на Бульваре Гагарина, 80 можно с 13.00 в окне № 11. С собой нужны: паспорт гражданина РФ, договор купли-продажи, квитанцию об оплате госпошлины, действующий полис ОСАГО.

- Для участников мероприятия в Перми, Чайковском, Кунгуре и Березниках будет организована развлекательная программа с конкурсами и викторинами на знание Правил дорожного движения, - сообщают в ГИБДД по Пермскому краю. - Госавтоинспекция Пермского края желает кандидатам успешной сдачи экзаменов и приглашает всех желающих принять участие в мероприятии.