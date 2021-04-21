Коронавирусная инфекция за сутки обнаружена у жителей 17 территорий Пермского края

Всего в Пермском крае выявлено 53426 жителей с коронавирусной инфекцией. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Пермском крае за сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 102 жителей региона в 17 территориях.

В Роспотребнадзоре назвали их. В Перми – 48 новых случаев. В Пермском муниципальном районе – 17, в Березниках - 7 заболевших.

В Чайковском инфекция подтвердилась у 6 человек. По 3 заболевших в Карагайском муниципальном округе, Верещагинском, Краснокамском и Нытвенском городских округах. По 2 в Березовском муниципальном округе, Лысьвенском и Очерском городских округах.

По одному заболевшему в Кизеле, Бардымском и Ординском муниципальных округах, Добрянском, Чердынском и Чусовском городских округах.

С начала пандемии в крае выявлено 53426 жителей с коронавирусной инфекцией.