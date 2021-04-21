В Пермском крае температура воздуха опустится до 0 градусов

В Пермском крае во второй половине недели пойдут кратковременные дожди. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Прикамье в ближайшие дни погода немного испортиться, пойдут кратковременные дожди, а ночью в некоторых районах столбик термометра опуститься до 0 градусов. О погоде рассказали синоптики Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

21 апреля ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный ночью 2–7 м/с, днем 6–11 м/с. Температура воздуха ночью –7,–2º, днем 10–15º.

22 апреля облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременный дождь. Ветер южный 4–9 м/с. Температура воздуха ночью 0,+5º, днем 9–14º.

В пятницу 23 апреля облачно с прояснениями, ночью местами, днем в большинстве районов кратковременный дождь. Ветер южный 4–9 м/с. Температура воздуха ночью +1,+6º, днем 8–13º.