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Общество21 апреля 2021 6:30

Пермские фонтаны заработают в начале мая

Сейчас идет их проверка после зимы
Анна Маркова
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В полную силу пермские фонтаны заработают с начала мая.

В полную силу пермские фонтаны заработают с начала мая.

Фото: архив "КП"

В Перми уже идет проверка после зимы всех фонтанов в городе. Несколько недель рабочие будут настраивать системы, а затем можно будет запускать их работу.

- Тестовые запуски провели уже у фонтана у Дворца культуры им. Солдатова и фонтанов на городской эспланаде, - сообщают в «Пермблагоустройство». - На очереди и другие фонтаны города. Всего их в Перми 13.

В будни фонтаны будут работать с 12.00, а в выходные и праздничные дни – с 9.00. В полную силу пермские фонтаны заработают с начала мая.