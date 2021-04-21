Пермские фонтаны заработают в начале мая

В полную силу пермские фонтаны заработают с начала мая. Фото: архив "КП"

В Перми уже идет проверка после зимы всех фонтанов в городе. Несколько недель рабочие будут настраивать системы, а затем можно будет запускать их работу.

- Тестовые запуски провели уже у фонтана у Дворца культуры им. Солдатова и фонтанов на городской эспланаде, - сообщают в «Пермблагоустройство». - На очереди и другие фонтаны города. Всего их в Перми 13.

В будни фонтаны будут работать с 12.00, а в выходные и праздничные дни – с 9.00. В полную силу пермские фонтаны заработают с начала мая.