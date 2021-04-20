«Это рубль падает или Супермен летит!» В Прикамье в соцсетях обсуждают неизвестный объект в небе над Чусовым

Фото: скриншот видео ВК "ЧП Чусовой".

Видео, на котором видно, как в голубом ясном небе сверху вниз медленно опускается какой-то белый объект, опубликовал анонимный пользователь странички ВКонтакте «ЧП Чусовой».

Среди пользователей соцсетей развернулось оживленное обсуждение видеоизображения. Сначала они поупражнялись, как водится, в остроумии:

- Рубль падает!

- Манна небесная»!

- Это Супермен летит.

Затем дискуссия перешла в более конструктивное русло.

- Комета, спутник?

- Космический мусор?

- Реактивный самолет?

Один из посетителей соцстранички предположил: «Что-то падает, сгорая в плотных слоях атмосферы».

Если предположить, что это действительно так, то последний пуск космического корабля «Союз-2.1б/Фрегат» с космодрома Восточный был 25 марта, а следующий запланирован только на 26 апреля. Впрочем, как раз в эти дни проходили учения: стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС запускали в небе над Республикой Коми учебные крылатые ракеты без боеголовок, обладающие большой дальностью полета.