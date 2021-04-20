Пермяки проголосовали за размещение стелы «Пермь – город трудовой доблести» на площади Карла Маркса

Фото: permkrai.

Напомним, летом 2020 года на заседании Российского организационного комитета «Победа» президент России Владимир Путин присвоил 20 городам почетные звания «Города трудовой доблести». В почетном списке оказалась и Пермь.

В столице Прикамья решили установить памятную стелу «Пермь – город трудовой доблести». Место, где его установят, предложили определить самим пермякам. Для этого на выбор предложили 4 варианта. Проголосовать можно было на портале «Управляем вместе» до 17 апреля.

Больше всего голосов в итоге получила локация на площади Карла Маркса. За это место пермяки отдали 430 голосов, или 37,36 процента от всех проголосовавших.

За размещение памятника на площади на улице Стахановской проголосовали 339 человека – это 29,45 процента голосов.

Высказались за расположение памятника на улице 1905 года, рядом с Музеем пермской артиллерии, 208 человек или 18,7 процента.

За сквер на пересечении улиц Лебедева и Металлургов отдали голоса 174 пермяка – это 15,12 процента голосов.