В Перми двух подростков будут судить за разбойное нападение на 51-летнего мужчину

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В ноябрьскую ночь в прошлом году двое пермских подростков договорились совершить квартирную кражу. Одному из них было 15, а другому 16 лет. Они залезли в квартиру в доме на улице Новосибирской, избили пожилого хозяина, а затем ограбили его.

Теперь их будут судить за разбойное нападение. Максимальное наказание по этой статье - 12 лет лишения свободы.

- В ночь на 8 ноября они проникли в жилище 51-летнего мужчины, проживающего по улице Новосибирской в Перми, - рассказали в СУ СКР по Пермскому краю. – Они напали на хозяина, применив насилие, опасное для жизни и здоровья. Затем похитили мобильный телефон и телевизор. Ущерб был оценен в 13 тысяч рублей.

Все похищенное быстро нашлось – подростки-грабители спрятали его на квартире одного из них. Телефон и телевизор вернули владельцу. Уголовное дело передали в суд.