В Пермском крае осталось 488 участников Великой Отечественной войны

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

О том, какую поддержку оказывают в Прикамье ветеранам и какие выплаты им положены к 9 Мая, речь шла на последнем заседании краевого правительства.

Министр социального развития Пермского края Павел Фокин сообщил, что сейчас на территории региона проживают 11 тысяч ветеранов, из них 488 – это ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны.

- Им всем положены как федеральные, так и региональные выплаты ко Дню Победы, - отметил Павел Фокин. – Федеральные выплаты в размере 10 тысяч рублей будут перечислены ветеранам и инвалидам ВОВ, региональные – по 5 тысяч – всем ветеранам, включая детей войны, узников концлагерей, жителей блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя.

Также в Прикамье пообещали предоставить 9 ветеранам войны новое жилье, и еще шестерым – отремонтировать его.

- В прошлом году справили новоселье 16 ветеранов и 330 был сделан ремонт в квартирах, - сообщил Павел Фокин. – В этом году будут удовлетворены все заявки.

Как отмечали на совещании, ветераны в регионе пользуются всеми положенными социальными и медицинскими льготами.

- Сейчас у нас ветеранам будет предоставляться новая льгота – бесплатная замена старых газовых плит, - напомнил губернатор Дмитрий Махонин. – Министерству надо вместе с представителями «Газпрома» подготовить памятку-разъяснение, кто и как ей может воспользоваться.