В МВД рассказали подробности ДТП в Пермском крае, где погибли пять человек

Фото: ГУ МВД по Пермскому краю

В главном управлении МВД по Пермскому краю сообщили подробности ДТП, в котором погибли пять человек.

По предварительной информации, в 12.10 на 82 километре автодороги Соликамск – Красновишерск 43-летний водитель ВАЗ-2114 не справился с управлением, выехал на «встречку» и врезался в «Тойоту».

В результате автоаварии погибли пять человек: 43-летний водитель ВАЗа и его 33-летний пассажир, 53-летний водитель «Тойоты» и оба его пассажира – 63-летний мужчина и 44-летняя женщина.

- В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники полиции, устанавливаются обстоятельства произошедшего, проводится проверка. Движение транспортных средств на данном участке автодороги осуществляется в штатном режиме, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.