В Пермском крае разработают стратегию цифровой трансформации региона

Фото: краевое правительство.

Пермский край вошел в число шести пилотных субъектов РФ, в которых будут разрабатываться стратегические планы цифровизации региона. Об этом в рамках стратсессии «Стратегия цифровой трансформации Пермского края-2030» рассказал губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

Такая стратегия формируется в соответствии с поручением президента России Владимира Путина. За несколько месяцев регионы-участники программы станут экспертами в вопросах цифровизации, создадут шаблоны, по которым смогут развиваться и другие территории.

Причем, именно Пермский край одним из первых начал разработку стратегии.

Губернатор Дмитрий Махонин отметил, что Пермский край вошел в число пилотных регионов не случайно. Фото: краевое правительство.

- Прикамье не случайно было выбрано пилотной площадкой для развития этого проекта, - отметил губернатор Дмитрий Махонин. - Этому способствовали и наш образовательный потенциал в секторе IT, и развитый бизнес в сфере высоких технологий. Базой для отрасли служат наши технопарки, крупные телекоммуникационные холдинги, IT-компании.

Губернатор призвал сообща разрабатывать Стратегию цифровой трансформации и совместными усилиями ее реализовывать.

- За последние 3 года у нас запущено большое количество проектов и информационных систем, - отметил Дмитрий Махонин. - Они направлены на улучшение жизни прикамцев во всех сферах. Считаю, что Пермь Великая – это не только про историю и культуру, но и про большое цифровое будущее региона.

Во время стратсессии. Фото: краевое правительство.

Стратегия цифровой трансформации будет принципиально отличаться тем, что она изначально ориентирована на нужды конечного потребителя – жителей региона, рассказал директор по цифровой трансформации Госкорпорации «Ростех» Рачик Петросян. - Решить проблему цифровой трансформации без вовлечения рынка и бизнеса невозможно, - согласился директор по цифровой трансформации Госкорпорации «Ростех» Рачик Петросян. - Такую задачу можно решить только в связке с бизнесом, максимально консолидировав их интеллектуальный, технологический и инвестиционный потенциал.

Первый день стратегической сессии был посвящен обсуждению задач цифровой трансформации, федеральных установок, показателей, рисков, а также ресурсов, необходимых для достижения поставленных целей. В дискуссии приняли участие директор по региональной политике АНО «Цифровая экономика» Александр Зорин, директор по региональной и отраслевой цифровой трансформации АНО «РТ-ЦТ» Виктория Кузнецова, президент Фонда «Центр стратегических разработок» Владислав Онищенко, первый вице-президент Фонда «Центр стратегических разработок» Глеб Покатович, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Олег Качанов.

Во второй и третий деть стратсессии, которые пройдут 20 и 21 апреля, шесть рабочих групп будут работать над формированием разделов Стратегии по отдельным отраслям: здравоохранение, образование, городская среда и ЖКХ, транспортная логистика и государственное управление.

- Мы решили сформировать стратегии, где планируем использовать технологии цифровой трансформации, при которых экономика региона могла бы работать эффективне, - сообщил заместитель председателя правительства Пермского края Алексей Черников. - До конца этого года мы разрабатываем решения для таких отраслей как строительство, промышленность, сельское хозяйство, физическая культура и спорт, туризм, массовые коммуникации и молодежная политика. Молодое поколение – это те люди, которые, работают с современными цифровыми технологиями и будут активно участвовать в их развитии.

Пермский край должен утвердить Стратегию по пяти базовым отраслям до середины июля 2021 года, после чего наработанные практики и форматы документа будут переданы остальным регионам.

НАША СПРАВКА

Цифровая трансформация является одним из национальных целей развития РФ на период до 2030 года, это закреплено в указе президента России Владимира Путина.

В частности, предусматривается достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления, увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде и т.д. Одно из ключевых направлений в достижении национальной цели - развитие искусственного интеллекта.