В Перми открывают сезонные автобусные маршруты

Сезонные автобусы запустят с 25 апреля. Фото: Василий Вахрин

В Перми в это воскресенье, 25 апреля, будут запущены три сезонных автобусных маршрута.

Автобус №46 «Пермский академический «Театр-Театр» – Северное кладбище». В выходные на линию будет выходить большой автобус, а по будням – малого класса.

№65 «Березовая роща – Садовая – кооператив «Сосновый бор». В дачный сезон часть рейсов в дневное время будут продлены до кооператива «Сосновый бор».

Также в планах департамента транспорта – увеличить с 1 июня на время дачного сезона количество автобусов на маршруте №39 «микрорайон Оборино – Ласьвинские Хутора».