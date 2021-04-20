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Общество20 апреля 2021 14:57

В Перми открывают сезонные автобусные маршруты

Они начнут ходить с 25 апреля
Анна Маркова
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Сезонные автобусы запустят с 25 апреля.

Сезонные автобусы запустят с 25 апреля.

Фото: Василий Вахрин

В Перми в это воскресенье, 25 апреля, будут запущены три сезонных автобусных маршрута.

Автобус №46 «Пермский академический «Театр-Театр» – Северное кладбище». В выходные на линию будет выходить большой автобус, а по будням – малого класса.

№65 «Березовая роща – Садовая – кооператив «Сосновый бор». В дачный сезон часть рейсов в дневное время будут продлены до кооператива «Сосновый бор».

Также в планах департамента транспорта – увеличить с 1 июня на время дачного сезона количество автобусов на маршруте №39 «микрорайон Оборино – Ласьвинские Хутора».