В Перми открывают сезонные автобусные маршруты

Сезонные автобусы запустят с 25 апреля.
Фото: Василий Вахрин
В Перми в это воскресенье, 25 апреля, будут запущены три сезонных автобусных маршрута.
Автобус №46 «Пермский академический «Театр-Театр» – Северное кладбище». В выходные на линию будет выходить большой автобус, а по будням – малого класса.
№65 «Березовая роща – Садовая – кооператив «Сосновый бор». В дачный сезон часть рейсов в дневное время будут продлены до кооператива «Сосновый бор».
Также в планах департамента транспорта – увеличить с 1 июня на время дачного сезона количество автобусов на маршруте №39 «микрорайон Оборино – Ласьвинские Хутора».