Видео ДТП в Пермском крае, где погибли пять человек

Фото: ЧП ДТП Пермь/ВКонтакте

В социальной сети появилось видео последствий серьезного ДТП в Красновишерском районе. Сегодня в 12.30 на 82 км автодороги «Соликамск – Красновишерск» столкнулись ВАЗ-2114 и «Тойота Ярис».

По предварительной информации, в автоаварии погибли 5 человек (4 мужчин и женщина). Судя по кадрам, произошло сильнейшее лобовое столкновение, автомобили искорежены.

- В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники полиции, устанавливаются обстоятельства произошедшего, - сообщает ГИБДД по Пермскому краю. - Движение транспортных средств на данном участке автодороги осуществляется в штатном режиме.