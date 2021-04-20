Пермские нефтяники представили новую функцию приложения «Мобильный обходчик»

Фото: «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

Мобильное приложение, разработанное специалистами ЛУКОЙЛа совместно с научно-образовательным центром «Рациональное недропользование», позволит контролировать физиологическое состояние работников на производстве при помощи смарт-браслета.

Смарт-браслет в режиме реального времени фиксирует жизненные показатели оператора-обходчика и передает эту информацию по защищенной сети. Оператор-обходчик следит за нефтепромысловым оборудованием, снимает показания контрольно-измерительных приборов – это работа выполняется на производственных объектах часто в отдаленных территориях. Поэтому важно иметь механизм оперативного информирования, чтобы при необходимости вовремя оказать медицинскую помощь. Такое приложение позволит решать не только производственные задачи, но и использоваться в области охраны труда и здоровья.

«Сегодня в ЛУКОЙЛе трудятся 4,4 тысячи человек, охране труда и безопасности работников на предприятии всегда уделялось особое внимание. Новая функция приложения «Мобильный обходчик» позволяет увидеть физиологические риски - повышенное давление, учащенный ритм сердца, потеря сознания или падение…Информация об экстренной ситуации поступает руководителю незамедлительно, даже если человек находится на значительном расстоянии. Ценно, что появляется люфт во времени для оказания медицинской помощи», - подчеркнул генеральный директор «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Олег Третьяков.

Справка:

Система «Мобильное приложение обходчика» автоматизирует технологические процессы, выполняемые операторами добычи нефти и газа. В промышленную эксплуатацию продукт был внедрен в 2019 году, он изменил подходы к сбору информации. Благодаря накопленной статистике проведен анализ и найден потенциал для последующей оптимизации производственного процесса. С момента разработки информационной системы выпущено 24 обновления, реализовано более 500 изменений. Журналы обходов, куда раньше операторы вручную записывали параметры работы оборудования, заменены в девяти цехах добычи нефти и газа. Планируется, что к концу 2021 года все 12 цехов предприятия «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» будут использовать приложение «Мобильный обходчик».