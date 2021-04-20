Молодые управленцы из Пермского края поборются за звание «Лидер России»

До конца регистрации на четвертый конкурс управленцев «Лидеры России» осталось чуть меньше недели.

До конца регистрации на четвертый конкурс управленцев «Лидеры России», который выявляет и поддерживает перспективных руководителей, осталось чуть меньше недели. Заявочная кампания стартовала 31 марта, а завершится 26 апреля в 23.59. Чтобы принять участие в «Лидерах России», конкурсантам нужно оставить свою заявку: заполнить биографическую анкету и загрузить видеоинтервью продолжительностью от 30 секунд до 3 минут в личный кабинет.

Главное отличие этого сезона – новые треки. В дополнение к специализациям «Наука» и «Здравоохранение», стартовали треки «Бизнес и промышленность», «Государственное управление», «Культура», и «Информационные технологии», «Студенты» и «Международный». И заявки уже поступили от участников из всех 85 регионов России.

- «Лидеры России» является ключевым конкурсом страны по отбору управленцев с высоким потенциалом, - отмечал ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. - Мы должны жить и работать под знаком лидерства, поэтому очень рад, что наши земляки ежегодно представляют регион на конкурсе «Лидеры России». Среди тех, кто добивается высоких результатов – призеры и победители нашего краевого конкурса «Молодежный резерв Прикамья». Это говорит о том, что мы идем в правильном направлении – будем и дальше развивать наш региональный конкурс, чтобы выявлять молодых и талантливых управленцев.

После регистрации у конкурсантов начнется дистанционный этап, в ходе которого участникам предстоит пройти различные тесты и задания по выбранным направлениям. Победители четвертого конкурса «Лидеры России» получат миллион рублей на повышение своей квалификации, а также – возможность получить в наставники лучших управленцев страны. Каждый год этот конкурс открывает новые имена людей, которые помогают формировать образ будущего нашей страны.

В Прикамье два победителя конкурса «Лидеры России» 2018 года перешли на государственную гражданскую службу: Эдуард Соснин назначен министром экономического развития и инвестиций Пермского края и Анна Козицына с 2018 года работает заместителем директора департамента развития государственной службы Администрации губернатора Пермского края, руководит проектом «Молодежный резерв Прикамья». Кроме того, победитель конкурса «Лидеры России» 2019 года Павел Шевченко в 2020 году назначен директором центра поддержки одаренных детей Пермского края «Академия первых», вошел в состав региональной Общественной палаты.