Пермь
Еще
Радио
Пермь
Еще
Радио
Пермь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия20 апреля 2021 12:47

В Перми МиГ-31 совершил аварийную посадку в аэропорту Большое Савино

У самолета отказали приборы
Анна Маркова
КомментироватьОставить комментарий
Во время плановых учений сработала сигнализация о неисправности бортового оборудования.

Во время плановых учений сработала сигнализация о неисправности бортового оборудования.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Перми произошла нештатная ситуация с военным самолетом МиГ-31. Во время плановых учений сработала сигнализация о неисправности бортового оборудования. Об этом сообщает Центральный военный округ.

- Экипаж по команде руководителя полетов совершил штатную посадку на аэродроме базирования, - сообщили в ведомстве. После выяснения причин срабатывания сигнализации самолет продолжит выполнять задачи в соответствии с планом подготовки.

ЧП