«Криминальный дуэт». В Перми задержали сожителей за серию краж с банковских карт

В Перми полицейские задержали 31-летнего мужчину и 39-летнюю женщину. Их обвиняют в серии краж и покушений на кражи с банковского счета. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

В Перми полицейские задержали 31-летнего мужчину и 39-летнюю женщину. Их обвиняют в серии краж и покушений на кражи с банковского счета. В общей сложности на их счету 36 эпизодов.

Пара приехала в Пермь из Свердловской области в начале марта 2020 года. Они нашли незнакомых людей, которые за деньги оформили на себя сим-карты и многофункциональные платежные карты.

Полицейские рассказали схему преступления. В социальных сетях, на сайтах бесплатных объявлений сожители находили информацию о продаже вещей, в которых был указан телефон. Звонили, представлялись покупателями. Говорили, что готовы купить товар, оплату за него готовы перевести на банковскую карту. Обманом получали сведения о номере и сроке действия банковской карты. Узнавали пароли, поступающие на сотовый телефон жертвы в СМС, после это переводили деньги на электронные кошельки, оформленные на подставных лиц.

Оперативники начали искать преступников, после того, как в полицию стали поступать заявления о совершенных преступлениях. В конце апреля, при попытке покинуть Пермский край, сожителей задержали.

- Пострадали от их действий не только жители Пермского края, но и других регионов страны, - сообщает ГУ МВД по Пермскому краю. - В общей сложности ими совершено 27 краж и 9 покушений на кражу, ущерб от которых составил более 316 тысяч рублей. Фигуранты дела возместили потерпевшим ущерб в полном объеме. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.