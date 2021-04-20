«45 нарушений пожарной безопасности». В Перми закрыли опасный социальный центр

В Перми по решению суда закрыли «Центр социального обслуживания «Феникс».

В Перми по решению суда закрыли «Центр социального обслуживания «Феникс». Он располагался в жилом доме и постройках по улице 2-я Новгородская, 64. Там временно и постоянно проживали инвалиды, душевнобольные и наркозависимые.

Во время проверки прокуратуры и МЧС в доме были выявлены более 45 нарушений требований пожарной безопасности.

Не было огнетушителей, автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией. Кроме того, в жилом доме эксплуатировались электропровода с видимыми нарушениями изоляции и многое другое.

- В настоящее время решение суда исполнено, объект опечатан, сообщает УФССП России по Пермскому краю. - Судебные приставы будут регулярно проводить проверки сохранности наложенных пломб.