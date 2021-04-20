В Пермском крае коронавирусную инфекцию выявили в 27 территориях за сутки

Всего в Пермском крае выявлено 53324 жителей с коронавирусной инфекцией. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Пермском крае по последним данным за сутки выявили 103 случая заражения коронавирусной инфекцией в 27 территориях региона.

В Перми – 36 заболевших, по 8 в Березниках и Соликамском городском округе. В Пермском муниципальном районе у 5 человек. По 4 в Большесосновском муниципальном районе, в Верещагинском, Краснокамском и Лысьвенском городских округах.

По 3 жителей в Кунгуре, Карагайском муниципальном округе, Добрянском и Чусовском городских округах. Еще по 2 случая в Александровском муниципальном округе, Красновишерском и Чернушинском городских округах.

По одному заболевшему в двенадцати территориях Пермского края. Это Кизел, Кудымкар, Чайковский, Бардымский, Березовский, Кишертский и Юсьвинский муниципальные округа, а также Горнозаводский, Нытвенский, Октябрьский, Осинский и Чердынский городские округа.