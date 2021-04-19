В Перми судебные приставы опечатали центр социальной помощи

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В отдел судебных приставов поступило заявление Мотовилихинского районного суда с требованием запретить центру социального обслуживания «Феникс» использовать жилой дом и постройки по улице 2-я Новгородская, 64, для пребывания людей.

Ранее в ходе проверки прокуратуры и МЧС в доме выявили более 45 нарушений требований пожарной безопасности. В Центре отсутствовали огнетушители, не было пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией и многого другого.

- В связи с тем, что выявленные нарушения ставят под угрозу жизнь и здоровье постояльцев и работников учреждения, суд постановил приостановить деятельность АНО «Центр социального обслуживания «Феникс». Решение суда исполнено, объект опечатан. Судебные приставы будут регулярно проводить проверки сохранности наложенных пломб, - сообщили в УФССП России по Пермскому краю