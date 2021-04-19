В Перми на два с половиной месяца перекроют движение на улице Маршала Жукова

- Фото: Анна Маркова

В Перми на два с половиной месяца перекроют движение по улице Маршала Жукова на участке от съезда к РЭО ГИБДД до улицы Лермонтова, включая пересечение с улицей Лермонтова.

Как сообщили в МКУ «Пермблагоустройство», движение для всех видов транспорта перекроют с 12:00 20 апреля до 23:30 1 июля. В это время рабочие будут переделывать водопровод и хозканализацию, также продолжится строительство сети дождевой канализации и устройство щебеночных свай.

Напомним, в 2021 году будет построен новый участок улицы Маршала Жукова. Новая дорога должна связать улицу Спешилова с медицинским кластером в Камской долине, где находится Пермский краевой перинатальный центр и Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии им. Суханова. Протяженность новой дороги составит 1,25 км. Участок будет двухполосным, здесь появятся остановки и тротуар. Завершить строительство планируется до конца года.