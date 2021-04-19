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Общество19 апреля 2021 17:11

Пермяков просят выйти на поиски пропавшего 29-летнего Аресения Воронцова

Молодой человек пропал в ночь с 22 на 23 февраля.
Борис МеркушевБорис Меркушев
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Арсений Воронцов. Фото из личного архива семьи

Арсений Воронцов. Фото из личного архива семьи

Волонтеры поискового отряда имени Ирины Бухановой просят пермяков выйти на поиски 29-летнего Арсения Воронцова.

Сбор на поиски назначен на вторник, 20 апреля. В 11.00 волонтеры будут ждать всех желающих у газовой заправки по улице Новогайвинской, 97а в Орджоникидзевском районе. Волонтеры просят одеться в яркую, удобную и теплую одежду. По возможности взять с собой жилеты, фонари, воду, горячий чай, перекус, свистки.

Координатор поисков - Ксюша Макарова 8-902-630-80-82.

Напомним, Арсений Воронцов пропал в ночь с 22 на 23 февраля. Накануне он отдыхал на даче с друзьями, они ходили в баню. Затем все разъехались по домам, Арсений тоже должен был ехать домой, но пропал. С этого момента о нем нет известий.

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