«Было очень страшно». Жители Пермского края рассказали, как первый лесной пожар в регионе подступал к их домам

Фото: Вконтакте "Чайковский пожарный".

В Чайковском районе вблизи деревни Гаревая в минувшие выходные произошел первый лесной пожар в этом году. Об этом сообщает Министерство территориальной безопасности Пермского края.

- Фото мы сделали из окна нашего дома на улице Медный лог, очень страшно нам было, - рассказывают в социальной сети жители деревни Гаревая. - У нас еще не так близко, на соседних улица был ближе огонь. Мы позвонили 112, нам сказали, что там уже работают люди, соседи конечно направились туда, кто чем мог помогал.

Фото: Татьяна Югова.

Пожар подступил совсем близко к жилым домам, но к счастью, серьезных последствий для жителей деревни он не принес, огнеборцы не дали ему распространиться на дома.

По информации пожарных, которые принимали непосредственное участие в тушении огня, сильный, порывистый ветер и большое количество бурелома и валежника, оставшегося после ветровала, стремительно разносили пламя, перепрыгивая речки и минполосы. Локализовать огонь на маленькой площади не удалось, несмотря на оперативно начатую с ним борьбу.

Осложнило тушение лесного пожара сырая земля, лесопожарная техника в ней просто тонула. Локализовать лесной пожар удалось только в 22.00 18 апреля.