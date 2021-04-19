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Звезды19 апреля 2021 14:04

Школьники из Перми смогут отправить видеовизитку на кастинг актеров для фильма про Ивана Семенова

Организаторы не смогли посетить все детские учреждения и дают еще одну возможность ребятам попасть в кино
Анна Маркова
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Школьники из Перми смогут отправить видеовизитку на кастинг актеров для фильма про Ивана Семенова.

Школьники из Перми смогут отправить видеовизитку на кастинг актеров для фильма про Ивана Семенова.

Завершился еще один отборочный этап кастинга актеров для фильма про Ивана Семенова в Перми. Теперь режиссер Антон Богданов просмотрит видеозаписи всех отобранных ребят с кастингов в марте и в апреле и выберет тех, кто будет приглашен на финальный этап кастинга, который состоится в мае. Об этом сообщает Пермская кинокомиссия.

- Физически мы не смогли посетить все детские учреждения Перми за неделю, но шанс для ребят попасть в кино еще есть, - говорят организаторы. - Можно записать и отправить видеовизитку создателям фильма на эл. адрес ivansemenov2021@yandex.ru

Визитка должна содержать: имя и фамилию, возраст, рост, небольшую информацию о себе, а также фразу «Не хочу я учиться, скучно, отправьте меня на пенсию».

Требования к кандидатам: мальчики 11 - 13 лет, смелые, бойкие, интересные.

Культура