Школьники из Перми смогут отправить видеовизитку на кастинг актеров для фильма про Ивана Семенова.

Завершился еще один отборочный этап кастинга актеров для фильма про Ивана Семенова в Перми. Теперь режиссер Антон Богданов просмотрит видеозаписи всех отобранных ребят с кастингов в марте и в апреле и выберет тех, кто будет приглашен на финальный этап кастинга, который состоится в мае. Об этом сообщает Пермская кинокомиссия.

- Физически мы не смогли посетить все детские учреждения Перми за неделю, но шанс для ребят попасть в кино еще есть, - говорят организаторы. - Можно записать и отправить видеовизитку создателям фильма на эл. адрес ivansemenov2021@yandex.ru

Визитка должна содержать: имя и фамилию, возраст, рост, небольшую информацию о себе, а также фразу «Не хочу я учиться, скучно, отправьте меня на пенсию».

Требования к кандидатам: мальчики 11 - 13 лет, смелые, бойкие, интересные.