Более 5000 эскроу-счетов открыли пермяки в Сбербанке

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С использованием этих счетов в Пермском крае строится 667 тысяч квадратных метров жилой недвижимости, что приблизительно равняется более 8 000 квартир.

К 14 миллиардам рублей приблизилась сумма на эскроу-счетах пермяков в Сбербанке, а количество действующих счетов превысило 5000. Более 2 миллиардов рублей Сбербанк уже перечислил застройщикам, которые на текущий момент завершили проекты.

Счет эскроу - это специальный счет, на который покупатель квартиры вносит денежные средства. Банк блокирует средства до окончания долевого строительства и перечисляет их застройщику после передачи квартиры. При этом доход, получаемый от размещения средств покупателей квартир, используется для снижения ставки застройщику.

Константин Подвальный, управляющий Пермским отделением ПАО Сбербанк:

«С запуском проектного финансирования интересы всех дольщиков защищает банк, который аккредитовал застройщика. Открытие эскроу-счета - важный цифровой сервис, который сокращает время заключения сделки, обеспечивая при этом ее безопасность. Обе стороны - застройщик и покупатель жилья - могут подписать договор счета эскроу дистанционно. Теперь операции с эскроу-счетом можно проводить с помощью телефона или компьютера - это быстро и удобно.».

Сейчас открытие счета эскроу доступно в режиме онлайн. Благодаря этой технологии значительно сокращается время проведения сделки как для застройщика, так и для его покупателя. Застройщик, у которого приобретается недвижимость, создает и подписывает договор счета эскроу. После этого документ появляется в приложении "Сбербанк Онлайн". Дольщику достаточно отсканировать полученный от застройщика QR-код или найти в приложении договор в поисковой строке по слову "эскроу", ознакомиться с договором и подписать его в один клик.