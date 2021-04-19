В Перми потерялся трехлетний мальчик. Фото: архив "КП"

В Перми 17 марта потерялся трехлетний мальчик. Днем вместе с мамой они гуляли в парке имени Миндовского. Женщина отвлеклась и потеряла ребенка из виду. Она начала искать его, но безрезультатно. Папа мальчика обошел дворы домов, рядом с парком, но малыша нигде не было.

На место приехали спасатели, вместе с мамой мальчика они еще раз обошли парк, но мальчугана нигде не было. Приехавшие на вызов сотрудники полицию повезли женщину в отдел.

Там же выяснилось, что ребенка нашла незнакомая женщина и привезла в отдел полиции Индустриального района.