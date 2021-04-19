«Остался последний шанс». В Перми пройдет финальный кастинг на роль в фильме про Ивана Семенова

Фото: скрин с фильма "Три с половиной дня из жизни Ивана Семенова, второклассника и второгодника" 1966 года.

В Перми завершился еще один отборочный этап кастинга актеров для фильма про Ивана Семенова. Сейчас режиссер заканчивает просмотр видеозаписей всех отобранных ребят и выбирает тех, кто будет приглашен на финальный этап кастинга, который состоится в мае.

- Мы выражаем огромную благодарность всем, кто участвовал в процессе: Министерству образования Пермского края, Министерству социального развития, директорам и сотрудникам общеобразовательных школ, директорам и тренерам спортивных секций, художественным руководителям театральных и танцевальных студий. Всем, кто откликнулся, встретил, помог нам, и самое главное - дал шанс детям проявить свои способности, - сообщили в пермской кинокомиссии. - Мы не смогли посетить все детские учреждения Перми за неделю, но шанс для ребят попасть в кино еще есть. Вы можете записать и отправить видеовизитку создателям фильма на эл. адрес ivansemenov2021@yandex.ru

Визитка должна содержать следующую информацию: имя и фамилию, возраст, рост, небольшую информацию о себе, а также фразу «Не хочу я учиться, скучно, отправьте меня на пенсию». Требования к кандидатам остаются те же: мальчики 11 - 13 лет, смелые, бойкие, интересные.