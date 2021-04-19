В Перми река Егошиха окрасилась в красный цвет

В реке Егошихе вода стала красного цвета. Фото: @CHP_59.

17 марта жители Перми ужаснулись, увидев реку Егошиху. Вода в ней стала густого красного цвета. Такой она была замечена в районе Разгуляя, а также около дома №2/2 по улице Братская.

Встревоженный мужчина позвонил в экстренные службы. По информации источника «КП», на место выезжали сотрудники Государственной инспекции экологии и природопользования Перми и администрации Свердловского района.

Информация подтвердилась, вода в Егошихе была насыщенного красного цвета. Специалисты попытались выявить источник загрязнения. Они обнаружили красное вещество, предположительно краситель, без запаха. Оно находилось в стоке ливневой канализации, соединяющийся с рекой Ивановка. Далее вещество по Ивановке попадало в Егошиху.

Представители инспекции взяли пробы воды в стоках для проведения анализа.