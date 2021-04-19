103 новых случая коронавирусной инфекции за сутки выявили в Пермском крае

Общее число выявленных случаев в Пермском крае - 53 324. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Пермском крае выявили 103 новых случая коронавирусной инфекции за сутки. 24 человека проходят лечение в больницах, 79 – амбулаторно на дому. Женщин среди заболевших больше - 67, мужчин - 36. Среди заболевших 3 детей. Общее число выявленных случаев в Пермском крае - 53 324.

Кстати, за минувшую неделю из медучреждений Прикамья был выписаны еще 686 пациентов, проходивших лечение от коронавируса.

Скончались от коронавируса за сутки 10 человек. Лечение в больницах продолжает 672 пациента, на аппаратах ИВЛ находятся 49 из них.