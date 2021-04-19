В Перми мужчину сбил поезд

В Перми поезд сбил мужчину. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Перми 18 апреля днем на станции Курья грузовой поезд сбил мужчину. Об этом сообщает Уральское следственное управление на транспорте СК РФ. Он переходил железнодорожные пути перед близко идущим поездом. «Пострадавший бригадой скорой медицинской помощи с различными травмами доставлен в медицинское учреждение», - сообщает ведомство.

По факту ЧП следователи проводят проверку, выясняют обстоятельства и причин происшествий, опрашиваются родственники, очевидцы случившегося, проведены опросы членов локомотивных бригад.