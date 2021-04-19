«Маленький сын ждет маму почти год». В Перми продолжаются поиски пропавшей женщины

Татьяна Гомзякова может находится в любом регионе.

В Перми 10 месяцев назад пропала Татьяна Гомзякова. Женщина вышла из дома 11 июля прошлого года и не вернулась.

Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт Пермского края» выложили очередной пост в социальных сетях, в котором сообщили, что поиски женщины не прекращаются: «Репост по всей стране, работа с полицией, проверка свидетельств – результатов нет. Татьяну дома ждет маленький сын. Она нуждается в медицинской помощи, инвалид второй группы. Нам очень нужны свежие свидетельства».

Приметы Татьяны Гомзяковой: рост 165 см, худощавого телосложения, волосы каштановые длинные, глаза карие.

Была одета: белая ветровка, ажурная желтая кофта, черные брюки и туфли. С собой была черная спортивная сумка и зеленый пакет.

Если у вас есть информация о местонахождении Татьяны, позвоните на номер горячей линии 88007005452 (круглосуточно, звонок по России бесплатный).