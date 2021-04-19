«Т Плюс» проверяет теплосети Перми на максимальную температуру

Фото: «Т Плюс»

Энергетики Пермского филиала «Т Плюс» и ООО «Пермская сетевая компания» с 19 апреля по 05 мая 2021 года проведут поэтапные испытания тепловых сетей Перми на максимальную температуру теплоносителя. Это позволит выявить и оперативно устранить возможные дефекты, что будет способствовать повышению надежности теплоснабжения жителей краевой столицы. Повышение температуры теплоносителя не отразится на платежах горожан за тепло.

19 и 20 апреля испытания пройдут в зоне работы Пермской ТЭЦ-13 – в микрорайоне Гайва в Орджоникидзевском районе. Также в испытаниях будет задействована тепломагистраль Пермской ТЭЦ-9 (микрорайон Балатово Индустриального района).

В течение дня 19 апреля специалисты компании проведут подготовку, в ходе которой социальные объекты – детские сады, школы и больницы отключат от системы теплоснабжения. С 21-00 до 22-00 часов вечера на теплоисточниках Пермской ТЭЦ-13 и Пермской ТЭЦ-9 температура теплоносителя повысится до 100 градусов Цельсия. С 22-00 до 8-00 20 апреля в течение 10-ти часов продолжится прогрев теплосетей.

Затем 20 апреля с 8-00 до 09-00 температура на тепловыводах источников будет увеличена до 125 градусов. Такой нагрев теплоносителя будет держаться с 09-00 до 11-00. С 11-00 до 12-00 произойдет снижение температуры до 72 градусов согласно диспетчерского графика. С 15-00 до 20-00 будут подключены к системе теплоснабжения все потребители и ЦТП, теплоподача выведена на нормативный режим.

Для всех остальных теплоисточников Пермского филиала «Т Плюс» испытания теплосетей пройдут по аналогичной схеме.

Просим жителей быть предельно осторожными вблизи объектов теплосетевой инфраструктуры и не приближаться к местам парения, а автолюбителей – не проезжать через парящие лужи и не парковать транспорт вблизи надземных тепловых сетей и на крышках люков тепловых камер.

При обнаружении промоин, парения, выхода горячей воды на поверхность просим незамедлительно сообщать в Центральную диспетчерскую службу по телефону (342) 243-72-99. Всего в краевой столице до конца отопительного сезона предстоит проверить 1367 км теплопроводов до вводов в здания.

График испытаний тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя. Пермь 2021 год.