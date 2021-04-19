«Трое в больнице, один погиб». В Пермском крае произошло смертельное ДТП

В ДТП погиб пассажир. Фото: Алексей Карпов.

В Очерском районе произошло ДТП, в котором погиб мужчина. По информации ГИБДД по Пермскому краю, 16 апреля около 15.30 недалеко от федеральной трассы М7 Волга, водитель ВАЗ-2115 не справилась с управлением.

Машина съехала в кювет и перевернулась. За рулем находилась 40-летняя женщина, также в салоне были три пассажира. Один из них погиб на месте от полученных травм. Остальные были госпитализированы.

В социальной сети сообщается, что женщина не справилась с управлением автомобиля после того, как лопнуло колесо. Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту аварии и устанавливают все обстоятельства произошедшего.