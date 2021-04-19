«Солнечно и прохладно». Синоптики рассказали, какой будет погода в начале недели в Пермском крае

В Пермском крае установилась сухая и прохладная погода. Фото: Василий Вахрин

В Пермском крае установилась сухая и солнечная погода. Такой она будет и в начале недели, но синоптики не обещают нам теплых дней, будет прохладно, но все в пределах нормы. По информации Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 19 апреля ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, северный 6–11 м/с. Температура воздуха ночью –8,–3°, при прояснениях до –13°, днем +3,+8°.

Во вторник 20 апреля переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный 1-3 м/с. Температура воздуха ночью –3,+1º, днем +9,+11º.

21 апреля осадков также не ожидается. Ветер северо-восточный 2-4 м/с. Температура воздуха ночью +2º, днем +13,+15º.