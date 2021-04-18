«Я не оставлю твою маму». В Пермском крае покончил с собой 23-летний парень

Погибший парень. Фото из соцсетей

В Нытве 6 апреля покончил с собой 23-летний Артем. Знакомые и друзья погибшего до сих пор не могут понять, почему он решился на роковой поступок.

Девушка Артема рассказала, что ничего не предвещало беды. Он был добрым и отзывчивым человеком, любил жизнь и свою работу. В память об Артеме девушка опубликовала в социальных сетях пост скорби.

- Зачем ты оставил всех нас? Мы же тебя любили, ценили, уважали, радовались за тебя. Я не оставлю твою маму, я буду с ней, не переживай, я тебя люблю и никогда не забуду.

Знакомые Артема добавили, что на протяжении трех дней до суицида парень употреблял спиртное. 19 апреля ему могло бы исполниться 24 года. Брат умершего сообщил, что смерть Артема не носит криминальный характер, а источник в правоохранительных органах подтвердил "КП" смерть молодого человека и добавил, что по факту произошедшего проводится проверка.

*Имя молодого человека изменено.

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