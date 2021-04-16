«Как ей страшно, похоже, она там одна». В Перми на пожаре в жилом доме погиб человек

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В пятницу, 16 апреля, в 16.17 в МЧС поступило сообщение о пожаре на седьмом этаже дома по улице Маршала Рыбалко.

- До приезда пожарных подразделений из дома самостоятельно эвакуировались 34 жильца. К сожалению, один человек погиб. Ориентировочно площадь пожара составила 6 квадратных метров. В тушении принимали участие 17 человек личного состава, 6 единиц техники. Обстоятельства и причина устанавливаются, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.

Очевидцы сняли произошедшее на камеру мобильного. На кадрах видно, что балкон на седьмом этаже выгорел почти полностью, и пламя перекинулось на этаж выше. А на балконе шестого этажа очевидцы заметили собаку. Пользователи интернета комментировали увиденное, одни переживали за бедное животное, другие, за проживающую в доме женщину.

«Как ей страшно, похоже, она там одна».

«Я за свою соседку переживаю, которая подо мной, постоянно что-то горит у нее на плите, а живет она одна».