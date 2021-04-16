Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчеркнул важность подготовки рабочих кадров

Фото: сайт губернатора и правительства Пермского края.

На расширенном заседании Совета директоров промышленных предприятий региона, которое состоялась в рамках VI Пермского инженерно-промышленного форума под председательством губернатора Прикамья, поднимались важные аспекты развития экономики Пермского края.

Обсудили участники и вопрос подготовки квалифицированных кадров, как одно из ключевых условий для промышленного развития Прикамья.

Губернатор Дмитрий Махонин обратил внимание на то, что если будет отмечаться дефицит квалифицированных специалистов, то это может стать препятствием для развития производств на территории Прикамья.

- Было время, когда эту проблему на предприятиях решали самостоятельно - через шефство учебного заведения или открытие профильной кафедры в вузе, но сегодня нужно нужны общие усилия для решения этой задачи, - подчеркнул Дмитрий Махонин. - Мы должны сообща развивать государственно-частное партнерство в деле обучения специалистов. За решением общей задачи по подготовке рабочих кадров стоит будущее промышленности.

Дмитрий Махонин объяснил, что необходимо сформировать механизм мотивации для старшеклассников по выбору рабочих профессий. Нужно создать комфортные условия труда с достойной зарплатой.

- Это ключевой момент, о котором мы сейчас должны думать и говорить, – отметил губернатор Пермского края.

НАША СПРАВКА

В Пермском крае активно развивается движение Ворлдскиллс (WorldSkillsRussia), которое направлено на популяризацию рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки.

Как отметил генеральный директор АНО «Агентство развития профессионального мастерства» Роберт Уразов, регион неизменно участвует в чемпионатах Ворлдскиллс, и в Прикамье есть хорошая база первичной подготовки рабочих кадров.

Действительно, на поддержку талантливой молодежи в Прикамье нацелен Пермский научно-образовательный центр (НОЦ) «Рациональное недропользование», который участвует в развитии промышленной кооперации региона. Как отметил директор АНО «Пермский НОЦ» Павел Илюшин, центр объединяет научную общественность с предприятиями – создает для одних возможность проводить исследования и разработки, а для других – основу для внедрения инновационных идей на производстве.