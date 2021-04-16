В Перми на улице Карпинского изменится движение автобусов

В Перми в эти выходные некоторые автобусные маршруты по улице Карпинского пойдут иначе. Фото: архив "КП"

В Перми в эти выходные некоторые автобусные маршруты по улице Карпинского пойдут иначе. Об изменениях сообщил городской департамент транспорта. Это связано с реконструкцией улицы Карпинского на участке от Советской Армии до улицы Рязанской с 0.00 17 апреля до 5.30 19 апреля изменится маршрут следования автобусов №4, №28, №29, №47, №56 и №59.

С 19 апреля остановка «школа №3», расположенная по направлению в центр города до перекрестка с улицей Советской Армии, исключается из маршрутов всех автобусов. Посадка и высадка пассажиров будет проходить на остановке «школа №3», после перекрестка с улицей Советской Армии.

Расписание, маршруты следования, движение транспорта в режиме онлайн можно посмотреть на сайте МКУ «Гортранс».