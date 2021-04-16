На VI Пермском инженерно-промышленном форуме «Уралкалий» выступил генеральным партнером

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Уралкалий»

«Уралкалий» выступил генеральным партнером Пермского инженерно-промышленного форума (ПИПФ), который проходит 15-16 апреля 2021 года в Перми.

В первый день форума, 15 апреля, в рамках деловой программы прошел расширенный Совет директоров промышленных предприятий Пермского края при губернаторе региона Дмитрии Махонине. В мероприятии принял участие генеральный директор «Уралкалия» Виталий Лаук. Кроме того, генеральный директор Компании встретился с руководителем Агентства развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия) Робертом Уразовым.

Евгений Зыбин, директор по производству ПАО «Уралкалий», заявил, что за время своего существования Пермский инженерно-промышленный форум стал авторитетной площадкой для конструктивного сотрудничества представителей бизнес-сообщества, научной сферы и органов государственной власти.

- Повестка форума позволяет всем участникам обменяться мнениями по различным аспектам в сфере промышленной кооперации, обсудить ключевые подходы и приоритеты в решении актуальных задач и реализации отраслевых проектов. Уверен, что конкретные инициативы, выработанные в ходе стратегических сессий и пленарных заседаний, будут способствовать дальнейшему экономическому развитию региона присутствия «Уралкалия», - подчеркнул Евгений Зыбин.

Роберт Уразов в свою очередь отметил, что ПАО «Уралкалий», будучи одним из флагманов российской индустрии, вместе с тем входит в число лидеров в области подготовки кадров.

- Именно благодаря таким компаниям, как «Уралкалий», в России формируется образ нового профессионала, растет ценность трудового мастерства, повышается престиж рабочих и инженерных компетенций. Партнерство «Уралкалия» и Ворлдскиллс Россия, начавшееся в 2018 году, имеет большие перспективы развития в контексте роста производительности труда, практической профподготовки на мировом уровне и выращивания внутри компании талантов, которые создают в России плацдарм для технологического рывка. Специалисты «Уралкалия» активно участвуют в корпоративных и национальных чемпионатах профессионального мастерства. Мы вместе постоянно ищем новые направления сотрудничества, и работа в рамках нынешнего форума позволяет такие направления выявить и развить, - сказал Роберт Уразов

Во второй день работы Пермского инженерно-промышленного форума пройдёт научно-технический совет «Уралкалия» по обсуждению приоритетных направлений научно-технического развития Компании на 2021-2022 годы в соответствии с Дорожной картой по взаимодействию ПАО «Уралкалий» с промышленным комплексом Пермского края. Эксперты «Уралкалия» обсудят с производителями и поставщиками ряд вопросов, связанных с разработкой технологий для калийной промышленности, перспективами и особенностями их применения в «Уралкалии», а также посетят экспозиции промышленных предприятий.