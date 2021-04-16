«Из окон валит черный дым». В Перми произошел пожар в офисном здании

Экспертам предстоит выяснить причину пожара, по предварительным данным, это может быть короткое замыкание. Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

В Перми 15 апреля произошел пожар на улице Крылова, 4. Здание четырехэтажное, очевидцы сообщили, что черный, густой дым повалил из офиса на третьем этаже.

На место приехали пожарные расчеты, все кто был в здании вышли на улицу. Выяснилось, что в помещении горит офисная техника и мебели. Огонь быстро был потушен, никто не пострадал.

Экспертам предстоит выяснить причину пожара, по предварительным данным, это может быть короткое замыкание.