Пермь
Еще
Радио
Пермь
Еще
Радио
Пермь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество16 апреля 2021 11:20

В Пермь доставили еще 14 900 доз вакцины от коронавирусной инфекции

В Минздраве рассказали, сколько человек в регионе уже привито
Анна Маркова
КомментироватьОставить комментарий
По данным информации Минздрава на 16 апреля, первым компонентом уже привиты 131 068 жителей.

По данным информации Минздрава на 16 апреля, первым компонентом уже привиты 131 068 жителей.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Пермский край привезли очередную партию вакцины от коронавирусной инфекции. 14 900 комплектов уже распределены между медицинскими организациями региона. С начала вакцинации в Прикамье всего поступило 168 892 комплекта вакцины.

По данным информации Минздрава на 16 апреля, первым компонентом уже привиты 131 068 жителей. Из них 72 671 полностью завершили курс иммунизации – им введены первый и второй компоненты вакцины.

Коронавирус в Перми и Пермском крае