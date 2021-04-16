В Пермь доставили еще 14 900 доз вакцины от коронавирусной инфекции

По данным информации Минздрава на 16 апреля, первым компонентом уже привиты 131 068 жителей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Пермский край привезли очередную партию вакцины от коронавирусной инфекции. 14 900 комплектов уже распределены между медицинскими организациями региона. С начала вакцинации в Прикамье всего поступило 168 892 комплекта вакцины.

По данным информации Минздрава на 16 апреля, первым компонентом уже привиты 131 068 жителей. Из них 72 671 полностью завершили курс иммунизации – им введены первый и второй компоненты вакцины.