ТРЦ «Планета» откроется в Перми 22 апреля

Фото: ТРЦ Планета г. Пермь

22 апреля в Перми состоится открытие ТРЦ «Планета» – первого торгово-развлекательного центра суперрегионального формата в Пермском крае.

ТРЦ «Планета» удивит гостей не только обширным выбором магазинов, многие из которых откроются в Перми впервые, но и уникальными арт-объектами. В центральном атриуме установлена фигура большой птицы, расправившей крылья. Галереи декорированы фигурами в форме листьев растения гинкго, гигантского аммонита, а также силуэтами древних ящеров.

Работы известного художника Андрея Люблинского, эксклюзивно созданные для торгового центра, украсят витрины магазинов. Люблинский разработал для ТРЦ «Планета» графичные, объемные изображения животных, исторически проживающих на территории Пермского края, а также динозавров пермского периода.

Фасады ТРЦ также отличаются интересным дизайном. Его концепцию разработали архитекторы португальской компании Sonae Sierra. В оформлении фасадов использованы образы деревьев и глубинных разломов, которые подсвечиваются ночью.

Одной из главных отличительных особенностей «Планеты» станет открытая терраса. В теплое время года гости торгового центра смогут любоваться видом на город и озелененную территорию вокруг ТРЦ. У «Планеты» высажено 215 хвойных и лиственных деревьев разных видов и более 1500 кустарников.

В ТРЦ «Планета» будут представлены более 185 крупных международных, федеральных и локальных ретейлеров, многие из которых впервые появятся в Перми. Например, в полном составе откроются бренды компании LPP: Reserved, House, Cropp, Mohito и Sinsay. В распоряжении гостей ТРЦ «Планета» будет богатый выбор салонов связи и магазинов электроники: «Мегафон», Samsung, «М.Видео», DNS, а также Haier, который ранее не был представлен в регионе. Крупные российские бренды бьюти-сферы «Л’Этуаль» и «Золотое яблоко» представят широкий ассортимент косметики и парфюмерии. На первом этаже «Планеты» расположится гипермаркет «Лента».

Кроме того, в «Планете» откроются около 30 кафе и ресторанов, таких как KFC, «Фобошная и Покешная», Gelateria Italiana, «Суши Make», «Сковородка» и другие. Дизайн фуд-корта, разработанный немецкой компанией KPlus, выполнен в индустриальном стиле.

ТРЦ «Планета» с нетерпением ждет гостей!