В Перми из школы эвакуировано 700 человек

Неизвестные сообщили, что школе заложено взрывное устройство. Фото: архив "КП"

В Перми 16 апреля в разгар учебного дня из здания школы № 81, что на улице Суздальская, 1 (Свердловский район), было эвакуировано более 700 человек – школьники, педагоги и персонал. Причиной экстренной эвакуации стало письмо, которое пришло на электронную почту учебного заведения.

Неизвестные сообщили, что в школе заложено взрывное устройство. По информации источника «КП», согласно инструкции все, находящиеся в школе были выведены на улицу. На место приехали спецслужбы, которые обследовали учебное заведение, взрывное устройство они не обнаружили, школа работает в штатном режиме.