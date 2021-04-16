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Происшествия16 апреля 2021 9:18

В Перми ребенку оторвало часть пальца воротами

Мальчик играл в хоккейной коробке в Индустриальном районе
Анна Маркова
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В Перми на ребенка упали хоккейные ворота.

В Перми на ребенка упали хоккейные ворота.

Фото: Иван ПРОХОРОВ

В Перми 15 апреля около 16 часов произошел несчастный случай в хоккейной коробке, расположенной недалеко от дома по улице Геологов, 3. 9-летний мальчик играл на хоккейной коробке и опрокинул ворота.

Они упали на руку ребенка и сильно повредили палец. Мальчика отвезли в травмпункт на улице Братьев Игнатовых. По информации источника, ребенку пришлось ампутировать часть фаланги третьего пальца правой руки. Далее он будет проходить лечение амбулаторно.

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