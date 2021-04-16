В Перми ребенку оторвало часть пальца воротами

В Перми на ребенка упали хоккейные ворота. Фото: Иван ПРОХОРОВ

В Перми 15 апреля около 16 часов произошел несчастный случай в хоккейной коробке, расположенной недалеко от дома по улице Геологов, 3. 9-летний мальчик играл на хоккейной коробке и опрокинул ворота.

Они упали на руку ребенка и сильно повредили палец. Мальчика отвезли в травмпункт на улице Братьев Игнатовых. По информации источника, ребенку пришлось ампутировать часть фаланги третьего пальца правой руки. Далее он будет проходить лечение амбулаторно.