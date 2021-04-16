В Перми мужчина угнал автомобиль, который несколько лет назад продал

В Перми бывший владелец ВАЗ-2108 угнал его после продажи. Фото: Василий Вахрин

В Перми бывший владелец ВАЗ-2108 угнал его после продажи. Полицейские рассказали подробности происшествия.

В полицию обратился 18-летний юноша, который рассказа, что у него угнали автомобиль во дворе дома по улице Солдатова.

Полицейские занялись розыском преступника. Камера наблюдения во дворе дома зафиксировала, как ночью к легковушке подходят двое мужчин, вскрывают дверь авто, сжигают документы. Затем выкатывают машину со двора, подцепляют ее к УАЗ и уезжают.

Следователи обратили внимание, что колеса УАЗа оборудованы дисками, не для этой модели.

- При изучении баз данных МВД было установлено, что хозяином автомобиля со своеобразными колесами является бывший владелец автомобиля ВАЗ-2108, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю. - Мужчина был задержан.

47-летний подозреваемый рассказал, что в 2016 году он продал «восьмерку» молодому человеку, который вскоре перепродал его другому парню. На почту 47-летнего мужчины постоянно приходят «письма счастья» за нарушения, которые он не совершал. Таким образом, он решил решить проблему.