Из Перми можно будет улететь на Кипр

Авиакомпания «Уральские авиалинии» запускают прямые рейсы из Перми в город Ларнака (Кипр). Фото: Иван ВИСЛОВ

Авиакомпания «Уральские авиалинии» запускают прямые рейсы из Перми в город Ларнака (Кипр). Полетная программа сформирована с 28 апреля по 27 октября, об этом сообщает издание Business Class. Самолеты будут летать один раз в неделю, по средам. Купить билет можно на официальном сайте перевозчика.

Перелет обойдется от 17 392 тысяч рублей. Время в пути займет 4 часа 45 минут. В расписании пермского аэропорта направление пока не значится.

Ранее "КП" писала, что перевозку пассажиров из Перми в Сочи будет выполнять еще одна авиакомпания. С 27 мая Royal Flight запускает прямые рейсы из Перми в Сочи.