Коронавирусную инфекцию обнаружили у жителей 17 территорий Пермского края

По одному заболевшему коронавирусом в шести территориях Пермского края. Фото: Иван Макеев

В Пермском крае коронавирусную инфекцию обнаружили за сутки у 106 жителей в 17 территориях.

Традиционно, лидирующее место у Перми – 47 новых случаев. В Березниках и в Пермском муниципальном районе коронавирус у 9 человек. Еще 7 в Красновишерском городском округе. По 6 жителей с коронавирусной инфекцией в Краснокамском и Чусовском городских округах. В Соликамском городском округе у 5, в Чайковском – у 4, в Карагайском муниципальном округе – у 3. В Кунгурском муниципальном районе, как и в Очерском городском округе коронавирусная инфекция подтвердилась у 2 человек.

По одному заболевшему в шести территориях Пермского края. Это Кудымкар, Кунгур, Большесосновский муниципальный район, Ординский муниципальный округ, а также Добрянский и Чердынский городские округа.

Напомним, накануне в Пермский край поступила очередная партия вакцины от COVID-19. Сейчас на портале Госуслуги для населения Пермского края свободны для записи на вакцинацию свыше 24 тыс. слотов.